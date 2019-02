Dalla crisi all’impresa: la SCS batte la capolista Crema

SERIE A2 FEMMINILE

Clamorosa prestazione della SCS Varese di basket femminile. La squadra biancorossa, ultima in classifica e in pieno travaglio interno dopo le dimissioni della presidente Brautigam e l’esonero di Lilli Ferri, ma anche dopo alcune sconfitte con le avversarie dirette in chiave salvezza, piazza un colpo a sorpresa e batte addirittura la capolista Parking Graf Crema.

Alla palestra di via Colli ad Azzate, Varese gioca una partita tutto cuore e volontà, risale da uno svantaggio abbastanza rilevante in avvio e sorprende le cremasche, sterili in attacco anche grazie al lavoro difensivo della squadra di coach Visconti. Prova clamorosa da parte di Arianna Beretta, autrice di 24 punti con 8/11 dal campo e vera e propria dominatrice del match. Dopo un buon avvio la SCS è stata superata da Crema che ha allungato fino al massimo vantaggio sul 15-25. Varese però ha trovato buona intensità in attacco, si è risollevata con le triple di Beretta e Biasion e dopo l’intervallo ha sfoderato una difesa a zona che ha mandato in tilt l’attacco ospite. Il divario a favore della Parking Graf si è assottigliato fino a essere azzerato da una tripla della solita Beretta (49-49). Primo vantaggio varesino con Polato e poi di nuovo Beretta a chiudere i conti dall’arco.

«Abbiamo lavorato in settimana per far comprendere alle ragazze che ogni partita presenta momenti di difficoltà – ha detto dopo l’impresa coach Visconti – ma che le difficoltà si possono superare solo con la fiducia. Siamo stati intensi in difesa e intensi in attacco: la miglior partita che potevamo fare».

SCS VARESE – PARKING GRAF CREMA 57-49 (13-18, 24-28; 37-41) VARESE: E. Mistò (0-1, 0-2), Beretta 24 (3-5, 5-6), F. Mistò 6 (2-6), Biasion 3 (1-1 da 3), Petronyte, Premazzi (0-3, 0-2), Sorrentino 12 (2-6, 2-3), A. Visconti 5 (1-4, 1-5), Rossi 4 (2-2, 0-2), Polato 3 (1-3). All. L. Visconti.

CLASSIFICA (dopo 21 giornate) Villafranca, Costa Mansaga 36; Crema 34; Castelnuovo Scr., Moncalieri 30; Udine 28; Vicenza 22; Itas Bolzano 20; Carugate, Milano 16; S. Martino di Lupari, Marghera, Ponzano 14; Albino 12; Valbruna Bolzano 8; VARESE 6.

SERIE B MASCHILE

Nulla da fare per una Coelsanus rimaneggiata contro una Paffoni Omegna che ha perso la vetta della classifica nelle ultime settimane ma anche per questo ha approcciato con grande fame la partita casalinga contro la Robur (84-58). Mai in partita i gialloblu varesini al PalaBattisti di Verbania e d’altro canto Vescovi ha dovuto fare a meno di tre “big” come Planezio, Ferrarese e Passerini, tutti assenti per infortunio. I quintetti d’emergenza messi in campo non hanno prodotti miracoli e, anzi, hanno pagato dazio alle troppe palle perse (18) e a percentuali di tiro troppo basse.