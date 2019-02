Elena Crespi scatenata: cinque record in un giorno

Giornata magica quella di ieri – domenica 3 febbraio – per Elena Crespi e per tutta la società degli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo. A Novara, in occasione di una gara nazionale di arco compound, il club cassanese ha polverizzato una serie di record a partire dal primato europeo ottenuto proprio da Crespi nella categoria Master 25 metri.

Il risultato di Crespi – 580 punti – ha permesso di infrangere un limite continentale che resisteva dal 2010 (apparteneva alla britannica Nichola Simpson che si era fermata a 576. Scavalcato, ovviamente, anche il primato italiano della fortissima Eugenia Salvi che – sempre nel 2010 – si era fermata a 572. A Novara inoltre la arciera del Tre Torri ha superato anche il record nazionale “25-18” (sempre nel compound, master femminile) grazie ai suoi 1.161 punti, sei in più di quelli di Salvi che deteneva il primato dal 2011.

La giornata di grazia di Crespi e del team degli Arcieri Tre Torri si è completata con i risultati della squadra master formata anche da Laura Lavazza e Nadia Bonalli: il trio di Cardano al Campo ha centrato altri due record italiani, quello sui 18 metri con 1.698 punti (precedenti del 2016 per gli Arcieri Duca Obizzo III) e quello sui 25+18 metri con 3.389 punti (precedente dal 2013 per gli Arcieri Decumanus Maximus). Risultati di ottimo auspicio in vista degli imminenti Campionati Italiani Indoor in programma a Rimini tra il 23 e il 24 febbraio prossimi.