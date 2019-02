Esagitato in centro: lancia bottiglie contro i vigili e si ferisce

Ha seminato il panico nel centro di Saronno brandendo una bottiglia di vetro spezzata, lanciandone una contro i vigili che cercavano di placarlo e ferendosi con un paio di forbici. E’ quanto accaduto lunedì sera tra piazza Libertà e piazza De Gasperi.

Tutto è iniziato intorno alle 18,30 quando un 21enne d’origine tunisina ha iniziato a dare in escandescenza. Il giovane è seguito dalle strutture sanitarie cittadine e vive nel rifugio per senza tetto allestito al quartiere Prealpi dal Comune e non è nuovo a questi episodi.

Lunedì però era particolarmente aggressivo tanto che sul posto sono arrivati 6 agenti della polizia locale che comunque non sono riusciti a fermarlo. Lui dopo una corsa per il centro ha lanciato una bottiglia contro gli agenti e si è ferito con una forbice. Alla fine è scoppiato a piangere e i vigili sono riusciti ad affidarlo ad un familiare che l’ha accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Ora la sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.