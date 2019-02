Ferrovia Arcisate Stabio: chi ha avuto danni può chiedere il risarcimento

(Nella foto: il cantiere della ferrovia ad Arcisate nel novembre 2016)

Conclusi quasi tutti i lavori della nuova linea ferroviaria Arcisate Stabio, per i cittadini che hanno riportato danni a causa dei cantieri è il momento di chiedere il rimborso.

Tutti coloro che vantano crediti per indebite occupazioni di aree o stabili o per danni arrecati durante la realizzazione delle opere ferroviarie nel territorio del Comune di Arcisate devono presentare all’Ufficio protocollo del Comune una domanda in bollo indirizzata a Italferr, indicando le ragioni del credito e allegando i relativi documenti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 22 marzo 2019.