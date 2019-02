Fiamme in una palazzina di sei piani a Lugano

A Lugano in via Beltramina, in una palazzina di 6 piani è scoppiato un incendio intorno alle 19.30 di martedì 26 febbraio. L’inchiesta di polizia dovrà chiarire le cause delle fiamme che si sono sviluppate in un appartamento situato al 4 piano.

Tutti gli inquilini dello stabile sono stati evacuati precauzionalmente, si tratta di circa 13 persone. Al momento l’incendio è sotto controllo ma vi è ancora la presenza di molto fumo sui vari piani. Una persona è rimaste leggermente intossicate ed è stata soccorsa e trasportate presso il Pronto soccorso per le cure del caso, le altre persone sono state visitate sul posto dalla Croce Verde di Lugano.

Per le operazioni di soccorso sono intervenute le pattuglie della Polizia cantonale e quelle della Polizia della città di Lugano, i Pompieri della città di Lugano con 20 uomini e 5 mezzi nonché 4 equipaggi della Croce Verde di Lugano e 15 sanitari. Sul posto la Protezione civile di Lugano per l’assistenza alle persone evacuate dove hanno aperto una struttura a Cornaredo per ospitarle. Sono ancora in corso le verifiche dell’ufficio tecnico per la valutazione dell’abitabilità dello stabile.