Finiscono i saldi, comincia lo “sbaracco”

Dalla sinergia tra il comitato Diamoci una mano Varesini, il Comune di Varese e l’Associazione 23&20 torna lo Sbaracco a Varese, nell’ultimo weekend dei saldi: venerdì 1, sabato 2, e domenica 3 marzo 2019.

Il presupposto dell’iniziativa, alla sua terza edizione, è l’opportunità di acquisto, a prezzi ancora più bassi del periodo dei saldi di prodotti di fine stagione: numerose saranno le attività commerciali che parteciperanno, sia all’interno che all’esterno dei propri punti vendita e che saranno riconoscibili dalla locandina esposta in vetrina.

In particolare, sabato 2 Marzo, nel pomeriggio dalle 15 alle 18 sarà presente in Piazza del Podestà anche un gazebo per i più piccoli con il mitico Truccabimbi, organizzato dall’Associazione 23&20 nell’ambito del “via al carnevale”

L’elenco di tutti i negozi aderenti si trova alla pagina facebook dell’evento.