Imparare a scrivere, con gli incontri di Abitare Le Idee

Imparare a scrivere, con poeti, scrittori, narratori di storie. Una serie d’incontri che vengono proposti da Abitare Le Idee, negozio (ma anche spazio d’incontro) in via San Giovanni Bosco a Gallarate.

»6 mesi di scrittura per tutti, in tutti i modi e con tanti ospiti che sanno scrivere, che sanno insegnare a scrivere, che hanno scritto libri, che sanno recitare, inventare, parlare o cantare», spiega Gabriele Colombo, animatore di Abitare Le Idee e anche documentarista, oggi impegnato con “Scrivo. Con tutta l’eleganza del corsivo”, un documentario autoprodotto che vuole approfondire quanto la scrittura ristrutturi il pensiero e come lo faccia nelle diverse forme espressive del 2019.

Il calendario degli eventi parte sabato 16 febbraio, alle 10, con Walter Lazzarin. Titolo: Chissà chi corre, un laboratorio per chi non ha mai provato a correre e scrivere allo stesso tempo.

Il 22 Febbraio Dome Bulfaro, poetry slammer, che sarà ospite sia ad Abitare Le Idee che al Quarto Stato.

Il 23 Febbraio ciclismo protagonista con Bidon, che ne scrive in maniera liquida e lo vive. Il miglior libro sul ciclismo del 2018 ci prepara alla stagione 2019 e a vivere il ciclismo con quel romanticismo che ne fa uno degli sport più amati in italia. A Marzo e ad Aprile si continua con laboratori e presentazioni di libri, tra i quali ci sarà anche Guido Guglielminetti.