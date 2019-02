La lite in famiglia finisce nel sangue: ferisce a coltellate moglie e figlio adolescente

Ha perso il lume della ragione e al culmine di una feroce lite con la moglie l’ha colpita con un coltello, ferendo anche il figlio adolescente che era intervenutoi per difendere la mamma.

E’ successo la notte scorsa a Marchirolo, dove nell’abitazione di una famiglia italiana è scoppiato un diverbio tra i due coniugi – lei 35 anni, lui 42, entrambi incensurati. Come si sia arrivati alle coltellate non è ancora stato chiarito dai Carabinieri, ma davvero poteva finire in tragedia: per difendere la madre, colpita al fianco e in altri punti del corpo, è intervenuto il figlio 15enne della coppia, ed è rimasto ferito anch’esso di striscio ad una mano, forse nel tentativo di strappare l’arma al padre.

Sul posto, insieme ai Carabinieri, è arrivata l’ambulanza che portato mamma e figlio all’Ospedale: la donna è ricoverata con una prognosi di 25 giorni, mentre il ragazzino è stato medicato e dimesso.

La posizione dell’uomo è stato trattenuto nella Caserma dei Carabinieri, in attesa che venga chiarito quanto accaduto e la sua posizione.