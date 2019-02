La presentazione del corso di escursionismo 2019

Giovedì 28 Febbraio alle ore 21, nella sede del CAI di Somma Lombardo in Via Briante 23, ci sarà la presentazione dei Corsi di Escursionismo 2019 organizzati dalla SIEL, Scuola Intersezionale di Escursionismo.

Sono previsti due diversi tipi di corso, base e avanzato.

Il corso base prevede 14 lezioni teoriche e 7 uscite “sul campo”, mentre il corso avanzato 17 sedute in “aula” e 10 uscite in ambiente.

La prima lezione è in programma per il 14 marzo.