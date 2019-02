La “tabula rasa” di Federico Ellade Peruzzotti in mostra al monastero

L’artista Federico Ellade Peruzzotti, classe 1989, torna ad esporre nel territorio di origine nel suggestivo Monastero di San Michele a Lonate Pozzolo.

La mostra presentata, “Tabula Rasa”, sonda gli elementi del quotidiano per rivelarne il valore e ha l’audacia di mostrarci come le forme, naturali o artificiali, i pattern, le ripetizioni di tutti i giorni, così come sono, meritino di essere colorati. Così scopriamo le forme delle arnie, dei sassi, delle foglie, dei mattoni, delle sfoglie sottili dei waffles nella gioia di migliaia di colori.

L’artista sarà presente durante tutto il periodo di apertura della mostra, visitabile dal 25 febbraio al 10 marzo 2019, tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30, tranne il lunedì aperto solo il pomeriggio. Ingresso gratuito.

È un’occasione per scoprire il monastero di San Michele. Magari “accoppiando” la visita della mostra alla visita storica e artistica del monastero in programma il 2 marzo (con la dott.ssa Stefania Colognese, laureata in storia e critica dell’arte).

«Questo mostra un cambio decisivo rispetto al passato durante il quale la cultura sembrava essere relegata nel sottoscala come qualcosa di inutile» sottolineano dalla maggioranza di Uniti e Liberi, il gruppo che sostiene il sindaco Nadia Rosa. «Sono stati infatti molti gli eventi culturali proposti, dall’appuntamento fisso dei #piccolilettoriforti, alle letture in inglese per i bambini, alla presentazione di libri, ai reading e alle commemorazioni per la Giornata della Memoria e del Ricordo. Riteniamo che proporre momenti dedicati alla cultura sia fondamentale come momento di aggregazione per i lonatesi e come opportunità per stimolare il confronto e aprire gli orizzonti».