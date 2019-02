“Letterina d’oro 2018”, premiati i giovani scrittori

La nevicata non ha scoraggiato i numerosi allievi delle scuole della Val Ceresio convenuti nalla casa di riposo di A.S.Far.M. del Comune di Induno Olona, per partecipare alla proclamazione del vincitore del concorso “la Letterina d’oro a Babbo Natale” edizione anno 2018.

Un concorso che va crescendo di anno in anno e che sta assumendo il carattere di un piccolo premio di letteratura infantile. Presenti col Sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, che ha esaltato il rapporto tra giovani e anziani trasmettitori di ricordi e di importanti valori di vita, anche i dirigenti scolastici di valle sigg.ri Walter Fiorentino e Domenico Portale rispettivamente dell’Istituto comprensivo di Induno Olona e di Bisuschio.

La poetessa Doris Marocco, Presidente della Giuria, che si era assunta il gravoso impegno di selezione delle quasi 300 letterine, ha proclamato vincitrice Melissa Broggini della 1^ D secondaria della scuola Bruno Passerini. Le motivazioni confermate dalla lettura successiva dell’elaborato sono state così riassunte: “Melissa vorrebbe ospedali funzionanti, case e scuole sicure, aria respirabile, maggiore rispetto per i bambini e più buon senso nel mondo degli adulti. Un’analisi molto matura che Melissa conclude rivolgendo un accorato appello a Babbo Natale “provaci tu a ricordare a tutti che per andare avanti bisogna qualche volta fare un passo indietro. Spargi sugli uomini un po’ di buon senso e fai in modo che in ognuno di noi prevalga la parte migliore”.

La preziosa targa d’Oro è stata offerta da Asfarm l’azienda socio sanitaria del Comune di Induno Olona che ha promosso il Premio Letterario sulla scorta dell’ideazione di Ambrogio Vaghi giornalista, scrittore e caro amico di Gianni Rodari.

Tutto preceduto dall’assegnazione dei premi speciali della giuria che ha nominato ben 7 Cavalieri a supporto degli ideali della “Letterina d’Oro”: amicizia, ottimismo, fratellanza universale, sensibilità, simpatia, fantasia, armonica con i bambini nominati per l’anno 2019 che sono stati: Adam Tniouni per la contea del Rione Broglio, Damiano Maccarone, per la contea del Rione della Pezza, Eriglen Duka per la contea del Rione di San Paolo, Marco Buzzi per la contea del Rione di San Bernardino, Luca Comolli per la contea del Rione San Cassano, Diana Ida Ferro per la contea del Rione Frascarolo, e Silvia Bernacchia per la contea del Rione Pra’ da Sott. La proclamazione è stata ispirata dal rito con cui nella Corte di Inghilterra vengono nominati i Baronetti delle Contee.

In precedenza insieme ai membri della Giuria gli anziani della Casa di Riposo hanno di persona consegnato i premi assegnati alle altre letterine suddivise per singole classi e plessi scolastici, classi fuori concorso ed insegnanti. Premi in buoni didattici scolastici sono stati invece consegnati alla classi che hanno partecipato alla manifestazione da Cesare Cappella direttore della struttura sociosanitaria e Cristina Croce responsabile del servizio di animazione socio-culturale. In tutto ben 36 riconoscimenti.