I Lions donano un ventilatore polmonare all’ospedale Del Ponte

Ieri mattina (martedì) il presidente del Lions Club Varese Insubria, Claudio Biondi, ha consegnato nelle mani del direttore della terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Del Ponte di Varese, prof. Massimo Agosti, un ventilatore polmonare mobile di ultima generazione per aiutare i bambini, nella fascia d’età più fragile tra zero e tre anni, affetti da gravi patologie polmonari per il cui trasporto d’emergenza necessitano di essere supportati con la ventilazione meccanica.

Il Centro, diretto dal prof. Agosti, è attivo 24/7, è uno dei nove Hub sanitari lombardi che fornisce un servizio di assoluta eccellenza per tutto il territorio della provincia di Varese.

Presenti alla cerimonia di consegna del ventilatore il Direttore amministrativo dell’ospedale, Ugo Palaoro, il Past Governatore Distrettuale del Lions Clubs International Carlo Massironi, la Past Presidente del Club, Elena Merella Paolucci e la socia Graziella Miglierina.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha collaborato all’acquisto del ventilatore con un significativo contributo a valere sui Bandi anno 2018.