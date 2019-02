È morto Giannino Canziani pioniere dello stampaggio delle plastiche

È morto all’età di 92 anni Giannino Canziani, presidente di Presma, uno dei pionieri nello stampaggio di materie plastiche in Italia. La notizia è subito circolata sui social, in particolare sulla pagina Facebook “plastica verde”, e sulla rivista di settore “Polimerica”.

Le origini della Presma risalgono al 1927 quando Giuseppe Canziani, alla nascita dei gemelli Giannino e Luciano, costituì a Torba di Gornate Olona – dove tuttora ci sono la sede e gli stabilimenti della Presma che danno lavoro a 50 persone – la ditta individuale Canziani Giuseppe Carlo – Riparazioni meccaniche.

La prima pressa manuale per termoplastici venne realizzata nel 1937 grazie all’inventiva di Alberico, figlio primogenito e fratello di Giannino e Luciano. All’inizio degli anni ’50 viene avviata la produzione di presse orizzontali e verticali per cacciaviti e coltelli e nel ’54 quella di macchine verticali per tacchi. Sono presse molto apprezzate sia in Italia che all’estero tanto che l’azienda esporta sui mercati stranieri oltre il 70% della sua produzione grazie alle continue innovazioni tecnologiche apportate alle presse. Dal 2009 produce anche presse a iniezione orizzontali e verticali, con e senza colonne, per gomma e silicone solido o liquido, ed estrusori per gomma e silicone.

I funerali di Giannino Canziani si terranno venerdì 22 febbraio alle ore 10 e 30 nella chiesa parrocchiale Santo Stefano a Tradate.