E’ morto Piergiorgio Campanini, storica voce della sinistra tradatese

Lutto nella sinistra tradatese per la scomparsa di Piergiorgio Campanini, ex consigliere comunale e per quasi trent’anni presidente della Casa del Popolo.

Campanini, che da qualche tempo era ricoverato in una casa di riposo, era stato consigliere comunale prima a fianco di Carlo Uslenghi, negli anni Ottanta e, più di recente, come consigliere di Sel – Sinistra ecologia e libertà nella giunta di Laura Cavalotti.