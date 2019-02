Nella serata di lunedì 25 febbraio si è tenuta presso la sede dell’ANACI Varese a Busto Arsizio la consegna delle nuove giacche tecniche per i volontari dell’UST Varese.

Il dono arriva da una stretta collaborazione tra la sigla di categoria degli amministratori di condominio e l’ente specializzato nella ricerca e soccorso delle persone che opera da anni sul territorio della Provincia di Varese.

ANACI ha infatti raccolto l’esigenza di UST di munirsi di nuovi capi tecnici in grado di rispettare esigenze particolari di vestizione nei periodi di mezza stagione o in occasione di attività di movimentazione in ambiente in cui è richiesta una scelta di vestizione a strati.

Il Presidente di UST Varese Massimo Savorani ha quindi illustrato nel corso della serata le particolarità degli interventi di ricerca e soccorso in ambiente, spiegando come sia fondamentale una preparazione professionale e costante per garantire un soccorso adeguato, ma altresì analizzato come le attrezzature e le dotazioni di ciascun tecnico, raggiungano costi notevoli e difficili da supportare da una realtà che è completamente fondata sul volontariato e non gode di alcun rimborso e convenzione.

In questo modo Angelo Spadari, presidente dell’ANACI Varese, ha ribadito l’importanza di poter contribuire con progetti a sostegno del territorio, spiegando come la propria associazione abbia tra i propri obiettivi anche quello di poter aiutare il territorio con iniziative di carattere sociale e di pubblica utilità.