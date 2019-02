Nuovo defibrillatore per la Farmacia Comunale

Rescaldina prosegue nel suo cammino per essere sempre più un paese cardioprotetto. Sabato 23 febbraio viene donato dal Comitato Provinciale di ANCOS un defibrillatore completo di teca per essere installato all’esterno della Farmacia Comunale di via Pineta.

“La scelta del consiglio direttivo è ricaduta su Rescaldina” spiega la presidente del Comitato provinciale di ANCOS Patrizia Lia “per un semplice calcolo cittadini/defibrillatori. La prevenzione ed il benessere sono parte del DNA di ANCOS, che è un’associazione Nazionale di Comunità Sociale e Sportiva all’interno del sistema di Confartigianato, oggi quindi siamo doppiamente contenti per essere diventati uno dei tasselli fondamentali del progetto del Comune di Rescaldina per cardio-proteggere l’intero territorio del paese. Da parte di ANCOS l’augurio è che questo defibrillatore non debba mai servire e, se nel caso, che sia strumento di vita”.

“L’anno 2019 ha portato molte novità alla Multiservizi” spiega Pietro Insinnamo Amministratore Unico di Multiservizi: “Anzitutto il cambio alla guida della Farmacia di via Pineta. La dott.ssa Guzzetti è subentrata al dott. Cribioli nella posizione di Direttore della Farmacia. Formuliamo al dott. Cribioli i nostri più vivi ringraziamenti per l’abnegazione e la professionalità con le quali ha negli anni diretto la Farmacia Comunale. Accogliamo con grande soddisfazione la dott.ssa Guzzetti nel suo nuovo ruolo di Direttore della Farmacia, per il quale ci siamo già congratulati di persona con Lei. La dott.ssa Guzzetti è farmacista preparata e competente, attenta ed esperta, molto conosciuta in Città tra i Clienti della Farmacia. In queste prime settimane di guida ha già sviluppato e sottoposto all’attenzione del Direttore Generale numerose proposte di sviluppo per la Farmacia. Auspichiamo un prosieguo della collaborazione lungo e ancor più ricco di soddisfazione”.

Il compito di rappresentare l’Amministrazione comunale è stato affidato al Consigliere Gilles Ielo e al Vicesindaco Daniel Schiesaro. Quest’ultimo ha espresso la grande gratitudine dell’Amministrazione nei confronti di ANCOS che “ci aiuta nel completamento del progetto di diffusione dei defibrillatori sul territorio comunale. Il progetto era iniziato lo scorso dicembre con la collaborazione di “Sessantamilavite da salvare”, della “Pro Loco”, dei commercianti e di tutto il mondo associativo rescaldinese. In pochi mesi arriveranno a Rescaldina altre 3 postazioni a Rescalda, Rescaldina e nell’Oltresaronnese. Arriveremo così a 12 defibrillatori sui 14 previsti. Per i defibrillatori sono stati raccolti più di cinquemila euro, un risultato senza precedenti che dimostra che Rescaldina è una comunità che si vuole bene”.