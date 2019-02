Party anni ’80 e magia, il fine settimana alle Coopuf

Un sabato sera all’insegna degli anni ’80 quello in programma alle Cantine Coopuf per sabato sera, 16 febbraio, dove torna uno dei format d’eccezione targato Madboys E&C. Il party anni ’80 si ripresenta alle Cantine Coopuf per una lunga, lunghissima nottata tutta da ballare. Sul palco gli E.T.eam, band che ripropone fedelmente la grande musica di quegli anni (inizio ore 21.00, ingresso 10€ consumazione compresa).

Domenica 17 febbraio invece, spettacolo di magia e illusionismo con Vittorio Belloni. Vittorio nasce a Varese nel 1976 e nulla poteva far prevedere quello che sarebbe successo nel 1989 quando, sulle coste della Croazia, durante una vacanza, incontra un prestigiatore torinese di nome

Riccardo. Dopo 15 giorni di pressing, strappa al mago una promessa: “Se tra un anno ci rivedremo qui, ti svelerò uno dei miei segreti!”.

Indovinate un po’ dove Vittorio passò le vacanze l’anno successivo? La promessa fu mantenuta e nel 1992 entrò al C.L.A.M. di Milano ( Club Arte Magica, dove fu il più giovane socio mai ammesso). L’amicizia con il gotha della Magia milanese, in particolare con Sergio Brasca, suo maestro, lo studio teorico sulla Magia, gli studi universitari di Psicologia gli hanno permesso di creare un proprio stile, in cui tecnica, sottigliezze psicologiche e capacità di intrattenimento concorrono alla totale soddisfazione del suo pubblico. Inizio ore 20.30, Ingresso 5€, info: 339 617 7718, cantinateatro@gmail.com.