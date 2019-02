Pd, alle elezioni con la coalizione di centrosinistra

L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico ha deciso: alle elezioni il simbolo del Pd ci sarà, in coalizione con le altre forse del centrosinistra. Gli iscritti si sono riuniti sabato mattina e hanno votato la linea proposta dalla segretaria del partito cittadino, guidato da Jessica Vedovato, e già approvata dal direttivo.

«La segreteria del Partito Democratico di Tradate, sin dall’elezione, non ha mai nascosto la volontà di intraprendere un percorso condiviso con le altre forze politiche di centro-sinistra presenti sul territorio – spiegano dalla segreteria cittadina -. Unità, dialogo, collaborazione ma soprattutto convergenza sulle idee e sulle linee programmatiche. Queste sono le basi per poter intrapredere un cammino e lavorare per il futuro della città tradatese. Domenica, il Partito Democratico di Tradate, ha convocato l’assemblea degli iscritti per discutere delle prossime elezioni amministrative. L’Assemblea, come già aveva fatto il Circolo ed il Direttivo, si è espressa a favore di una coalizione con le altre forze politiche di centro sinistra. La squadra è pronta ed a breve verrà sciolta la riserva sul nome del candidato sindaco».