In Piazza Monte Grappa per ricordare le vittime delle foibe

Quasi 150 persone si sono trovate domenica sera, 10 febbraio, a Varese per celebrare il Giorno del Ricordo. Partite dalla piazza della stazione intorno alle 20, hanno sfilato impugnando bandiere tricolore. Arrivate in piazza Monte Grappa hanno mostrato uno striscione con la scritta “Morte e orrore perché all’Italia hai dato il cuore” ed hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime delle foibe.

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Una pagina dolorosa della nostra storia che in questi giorni è stata ricordata con numerose iniziative in tutta la provincia. «Siamo un corteo tricolore – ha detto il portavoce del gruppo che raccoglieva esponenti della Comunità militante dei Dodici raggi, CasaPound Italia Varese, Forza Nuova Varese e Fiamma tricolore, ma anche qualche rappresentanti delle istituzioni – Siamo qui per tutti i martiri delle foibe, i martiri di una tragedia che non vogliamo dimenticare».