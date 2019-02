Il ponte sull’autostrada a Besnate riaprirà al 7 marzo

Dopo cinque mesi di lavori, riaprirà finalmente a doppia corsia il ponte sull’autostrada A8-A26 a Besnate. La data? «Il 7 marzo» annuncia il sindaco di Besnate Giovanni Corbo.

I lavori di rifacimento del ponte, gestiti da Società Autostrade con il coordinamento della Provincia, hanno imposto in questi cinque mesi il senso unico alternato in quel punto, lungo l’importante Strada Provinciale 26 che collega Gallarate con Besnate e di là la zona della “Montagnola” (verso Jerago, Sumirago, Mornago).

La competenza sull’intervento è della Provincia di Varese, in questo come in altri casi aperti nei mesi scorsi e ancora adesso (come a Cavaria-Oggiona, nella foto sopra). L’intervento doveva concludersi a inizio dicembre ma i tempi si sono allungati. La risposta attesa sul termine lavori è stata data dal sindaco Giovanni Corbo, una risposta arrivata (per caso) nel corso dell’evento di lancio della sua ricandidatura a primo cittadino: «Avevamo fatto una interrogazione in Provincia, la risposta è arrivata proprio oggi, alla scadenza del 30esimo giorno».

Come già era stato spiegato informalmente nelle scorse settimane, i ritardi sono «ascrivibili ai sottoservizi da spostare», non adeguatamente valutati, verrebbe da dire. «La notizia positiva è che c’è una data nero su bianco: il 7 marzo riaprirà». Corbo ha ricordato anche che in territorio di Besnate è previsto un altro intervento su un ponte autostradale, quello di via Libertà, di competenza in questo caso proprio del Comune: «Faremo una convenzione con Società Autostrade, che gestisce di solito i lavori».

Nel frattempo continueremo a monitorare anche il cantiere del ponte di Cavaria-Oggiona, in una zona ancora più delicata per la viabilità provinciale.