È possibile diventare bravi in matematica? Esperti a confronto

«Abilità e difficoltà in matematica: è possibile potenziare le abilità e superare le difficoltà?»: è l’argomento della seconda edizione di un convegno che lo scorso anno ha totalizzato 450 iscritti ed è in programma venerdì 22 febbraio all’Istituto De Filippi di Varese, in via Brambilla 15.

L’organizzatore è Cristiano Termine, professore associato di Neuropsichiatria infantile all’Università dell’Insubria, dirigente medico della Neuropsichiatria dell’Ospedale del Ponte di Varese e dal 2004 nel Board della European Dyslexia Association (Eda), che tutela i diritti dei soggetti con disturbi dell’apprendimento. Sono invitati insegnanti e genitori, ma anche a neuropsichiatri, psicologici, logopedisti, educatori e pedagogisti.

Tra le autorità che aprono il convegno: il prorettore Vicario dell’Insubria Stefano Serra Capizzano, anche in veste di ricercatore di Matematica; il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli e il direttore del Dipartimento Donna Bambino Massimo Agosti; il direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Claudio Merletti e la presidente della sezione varesina dell’Associazione italiana dislessia Giuliana Munaretto. I relatori sono, oltre a Termine: Giannis Karagiannakis, Luisa Girelli, Anna Baccaglini-Franck e Luigi Macchi.

Il convegno è anche l’occasione per presentare i risultati di un importante progetto condotto su 700 alunni delle scuole della provincia di Varese sotto la supervisione di Termine e in collaborazione con l’Ufficio scolastico e le Università di Milano Bicocca, di Pisa e di Atene. È stata standardizzata una batteria di valutazione on line per bambini della scuola primaria e del primo anno della secondaria: 19 prove atte a misurare le abilità matematiche, sui cui risultati progettare poi un percorso di potenziamento mirato.

