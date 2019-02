Il premio Chiara 2019 è nel segno della gentilezza

Sono stati pubblicati i nuovi bandi di concorso per il premio Chiara 2019.

In un incontro pubblico a villa Recalcati, venerdì 15 sono state “lanciate” ufficialmente le nuove edizioni del Premio Chiara, del Premio Chiara Giovani, del Premio Chiara Inediti, del Premio fotografico Riccardo Prina, del Concorso di videomaking, nonché dei seminari in programma per l’autunno prossimo.

A presentare le novità il presidente della associazione amici di Piero Chiara Romano Oldrini e il direttore artistico del Festival Bambi Lazzati, anime da ormai decenni della manifestazione.

Il premio Chiara, come è noto, si rivolge a raccolte di racconti edite in Italia e nella Svizzera Italiana, scritte in lingua italiana e nel periodo compreso tra il 1º maggio dell’anno antecedente ed il 30 aprile dell’anno di iscrizione alla competizione. I 3 finalisti vengono selezionati da una giuria di critici, mentre il vincitore tra loro viene eletto con un voto espresso dai 150 giurati che compongono la cosiddetta “giuria dei lettori”.

Importante ormai da tempo anche il premio legato agli inediti, che premia con una giuria specifica raccolte di racconti inediti, e il chiara Giovani, che si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni d’età, ai quali viene richiesta la composizione di un racconto breve a partire da una traccia prestabilita, che quest’anno è “Il potere della gentilezza”.

Un argomento importante e molto d’attualità, che ha raccolto consensi tra partner e istituzioni: dall’assessore del comune di Varese alle politiche giovanili Francesca Strazzi, alla rappresentante di Regione Lombardia Francesca Brianza, dal preside del Crespi di Busto Arsizio Cristina Boracchi a quello del Cairoli di Varese Consolo.