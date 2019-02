Primarie Pd, i seggi nel Basso Verbano

Domenica 3 marzo 2019 si potrà votare, dalla 8 alle 20, per le primarie del Partito Democratico: candidati in corsa alla segreteria nazionale Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti.

Per votare sono necessarie la carta d’identità e la tessera elettorale. Per l’area omogenea Laghi sud verranno allestiti i seguenti seggi:

Sesto Calende ( e Golasecca): Sala Consiliare, piazza Mazzini

Vergiate: Sede PD, via Cavalotti 28

Angera: Centro socio-ricreativo diurno A. Grossi, piazza parrocchiale 8

Ispra: Sala Serra, via milite ignoto 31

Taino: via Oreste Pajetta, ex sede PD

Varano Borghi, Ternate, Casale Litta, Mornago, Comabbio, Mercallo, Osmate: sala comunale ex mutuo soccorso, viale Vittorio Veneto.