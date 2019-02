Pro Patria, rimonta vincente alla Juve U23

Lunedì sera decisamente positivo per la Pro Patria. Davanti alle telecamere della Rai e alla Juventus Under23, la squadra di Ivan Javorcic risponde all’iniziale svantaggio siglato da Mokulu con il rigore dell’immenso Le Noci e il primo gol di Boffelli tra i professionisti, ritrovando così la vittoria in diretta allo Speroni che mancava dal lontano 2007.

Il 2-1 ai giovani bianconeri è la quarta vittoria di fila tra le mura amiche, 36 punti, un gruppo che sembra non sentire la fatica, riuscendo a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Se ad inizio stagione l’obbiettivo era la salvezza, adesso i play-off sono veramente ad un passo. Sul cammino dei tigrotti ci sarà ora la difficilissima trasferta contro la capolista Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO – Dopo cinque minuti di una buona Pro Patria, la Juve trova subito il vantaggio, con il nuovo arrivato Mokulu. L’attaccante prelevato a gennaio dal Carpi scatta sul filo del fuorigioco, brucia la difesa e con un rasoterra incrociato all’angolino trafigge Tornaghi. Tigrotti che però non mollano e mettono in difficoltà gli ospiti con ordine e precisione in fase di possesso. Al 18’, dopo un calcio di punizione, Battistini riceve in area e viene atterrato da Mokulu, per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto ci va il solito Le Noci, che con una conclusione potente batte Del Favero e riporta in equilibrio la gara. I padroni di casa sembrano averne di più, ma il centrocampo intasato costringe a cercare sempre più insistentemente la soluzione del lancio lungo su Mastroianni che lotta con i centrali bianconeri. Al 28’, dopo una respinta della difesa biancoblù, Zanimacchia esplode un gran destra dai trenta metri, deviato in angolo. La Pro risponde al 34’ con una bella combinazione Le Noci-Mora sulla destra. L’esterno mette in mezzo basso all’altezza del dischetto, dove Mastroianni e Ghioldi si pestano i piedi non riuscendo così a concludere. Ancora Pro al 36’: rinvio di Tornaghi, spizzata perfetta di Mastroianni per Le Noci che prova il golasso dai trenta metri, palla che però scavalca la porta. Il destro da fuori di Mokulu (bloccato da Torgaghi) e la fucilata da furi area di Gazo, fermata da Del Favero, chiudono il primo tempo.

LA RIPRESA – Seconda parte di gara che si apre in sordina, la prima occasione ce l’ha Kastanos su punizione, alta sopra la traversa. Al 62’ invece è la Pro Patria che trova il vantaggio: il calcio d’angolo battuto da Le Noci si stampa sul palo, permettendo a Boffelli il facile tap-in. Al 65’ ancora tigrotti in avanti con il neo-entrato Pedone che dribbla un difensore al limite dell’area, incrocia di destro ma trova solo il fondo. Tre minuti dopo la Juventus Under23 rimane in dieci vista l’espulsione di Alcibiade per un fallo di reazione su Mastroianni. Pro che due minuti dopo rischia anche il terzo gol: azione da calcio champagne Pedone-Galli-Pedone-Le Noci che tira alto sopra la traversa dal limite. La partita scema fino agli ultimi minuti, quando prima gli ospiti reclamano un rigore per uno scontro in area tra Tornaghi e Bunino, e poi sempre il numero 9 bianconero centra una traversa al 90’ che fa tremare lo Speroni.