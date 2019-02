Javorcic, applausi alla sua Pro Patria: «Abbiamo dimostrato di meritare»

La Pro Patria batte in rimonta 2-1 la Juventus Under 23, infila la quarta vittoria di fila allo “Speroni” e sale a quota 36 punti in classifica, sfiorando le zone alte. Non può che essere soddisfatto mister Ivan Javorcic: «Avevamo una grande spinta motivazionale: riscattare la gara dell’andata dove avevamo fatto prestazione ma non avevamo raccolto. Oggi si è vista la crescita collettiva del gruppo, i miei complimenti vanno ai ragazzi. Ho deciso di premiare gli undici di domenica scorsa, più per gratitudine che per scelta tecnica, e mi hanno ripagato ancora. Ora testa bassa, c’è un percorso da continuare, dobbiamo migliorare sulla gestione delle situazioni: anche oggi alla fine abbiamo rischiato, ma in una partita dove si spende tanto ci sta, abbiamo dimostrato di meritare».

Il tecnico croato poi continua parlando dell’esperimento della Juve Under 23: «Questa è una squadra con un talento impressionante, si sta abituando alla categoria. Si può raccogliere solo qualcosa di positivo da questa esperienza».

Commento amaro invece quello dell’allenatore dei bianconeri Mauro Zironelli: «C’è rammarico perché sul campo non meritavamo di perdere, ma purtroppo gli errori si pagano. La prestazione è stata davvero buona, abbiamo provato a giocare nonostante il campo non ci ha aiutato un granché, continuiamo a lavorare e a migliorare di partita in partita».

Il portiere biancoblu Paolo Tornaghi: «Andare in svantaggio così presto poteva diventare una gara negativa, ma pareggiare subito ci ha permesso di ritrovare tranquillità e metterli sotto pressione. Nel finale loro non avevano nulla da perdere, hanno spinto forte e colpito anche una traversa. La squadra sta facendo comunque molto bene in fase difensiva. A livello generale stiamo facendo abbastanza bene quindi andiamo avanti così».