“Quasi nemici” al cineforum delle Arti

Giovedì 28 febbraio al Cinema Teatro delle Arti a Gallarate, all’interno della vasta iniziativa di Filosofarti, per il Cineforum viene proiettato il film “Quasi nemici” di Yvan Attal con Daniel Auteuil, Camélia Jordana.

Neïla Salah (Camélia Jordana) è cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, e sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard (Daniel Auteuil), professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto nei confronti delle minoranze etniche. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno… tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

Lo spettacolo verrà introdotto e commentato dal critico cinematografico Matteo Inzaghi.

L’ingresso è aperto a tutti.