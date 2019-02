Sabato in Veneto l’ultimo saluto a Massimiliano Visintin

L’ultimo saluto a Massimiliano Visintin, l’uomo di 52 anni morto in seguito ad un incidente sul lavoro in una ditta di riciclaggio dei rifiuti a Rancate, in Canton Ticino, si terrà sabato 2 marzo alle 11 a Collabrigo, in provincia di Treviso, sua terra di origine.

Visintin era molto conosicuto in provincia di Varese, dove viveva da tanti anni.

Volto noto nel mondo del calcio dilettantistico, aveva difeso i pali di tante squadre, dalla Belfortese al Casbeno fino al Biandronno. Uomo dal carattere forte, sapeva farsi voler bene dentro e fuori dal campo di calcio con i suoi consigli ai più giovani, i richiami ai compagni di squadra, le arrabbiature e le battute prima e dopo le partite. In tantissimi lo hanno ricordato domenica 24 febbraio al rosario organizzato nella chiesa di san Carlo a Varese. Sabato 2 marzo ci sarà l’ultima occasione per dirgli addio.