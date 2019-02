Samsung Innovation Camp, due progetti vincenti

E’ stata la Sala Consiglio del Dipartimento di Economia ad ospitare oggi, mercoledì 6 novembre, la cerimonia di chiusura della seconda edizione del Samsung Innovation Camp.

Si è trattata della prima per l’ateneo lombardo, con la premiazione degli studenti che hanno presentato i migliori project work tra i 585 che hanno partecipato: «Fabrion» di Alessandro Benedetto, Davide Castiglioni, Paolo Gandola (tutti e tre di Economia e management) e Simone Lazzaroni (Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente); «Eliana» di Eliana Muccignato (Scienze dell’Ambiente e della Natura).

Al progetto hanno collaborato due aziende: Ranstad, la multinazionale olandese nella ricerca, selezione, formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro, ed Enoplastic, che è il più importante produttore di capsule in PVC e polilaminato, con sede a Bodio Lomnago.

Alla cerimonia hanno partecipato Andrea Uselli, docente dell’Insubria, Jisun Yu per Samsung Electronics Italia, Stefania Cortiana per Randstad, Tiziana Magnani, Paola Cermisoni e Massimiliano Zugno per Enoplastic.

Jisun Yu, samsung corporate citizenship specialist, spiega: «Il progetto nasce dalla collaborazione con Ranstad e la convenzione con 17 università pubbliche, tra cui l’Insubria. L’ateneo varesino ha avuto numeri altissimi, per noi è molto importante».

Per l’università dell’Insubria il docente responsabile è stato Andrea Uselli: «Siamo partiti da circa 600 studenti con formazione online su piattaforma di Samsung; da questi abbiamo selezionato i migliori 60 per le seconda e le terza fase. I 60 studenti sono stati quindi suddivisi in 9 gruppi, 4 per Ranstad, 5 per Enopkastic e oggi, a conclusione del progetto, abbiamo dichiarato i vincitori».

Per Enoplastic era presente la Human Rosources Manager, Tiziana Magnani, porta la soddisfazione della società di Bodio Lomnago: «Siamo stati coinvolti da Ranstad e noi siamo sempre favorevoli per queste collaborazioni, come già accaduto con altri istituti superiori della provincia. Siamo soddisfatti , il progetto ha tenuto in considerazione di quello che c’è già e che è la storia della nostra azienda»

Alessandro Benedetto, Davide Castiglioni, Paolo Gandola e Simone Lazzaroni hanno presentato lo studio migliore con il progetto «Fabrion», il gruppo omonimo ha elaborato un’app che mette in contatto i candidati con Randstad attraverso la condivisione di annunci, contenuti e informazioni utili ai fini della ricerca di lavoro. Il progetto è stato ritenuto particolarmente meritevole perché nell’era della rivoluzione tecnologica e digitale e in un contesto Vuca (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), la vicinanza alle persone e l’immediatezza delle comunicazioni rappresentano elementi strategici, soprattutto se riferiti al target dei millennials. Randstad ha ritenuto che l’app sviluppata del team Fabrion sia completa, innovativa e rispondente alle reciproche esigenze di aziende e candidati.

Eliana Muccignato è stata la seconda premiata con il progetto «Eliana», che ha elaborato un piano di azioni di miglioramento chiaro che parte da un’analisi attenta della situazione esistente in azienda e del business in cui Enoplastic opera. Dando valore a quanto precedentemente fatto da altri ne ha evidenziato punti di forza e debolezza, suggerendo in modo pratico ed efficace come valorizzare i primi e rivedere i secondi utilizzando i social in maniera efficiente, sempre attenta a costi e benefici.

In tutta Italia, sono stati oltre 10.000 gli studenti registrati alla piattaforma di Samsung Innovation Camp, con un buon equilibrio tra ragazzi (46%) e ragazze (54%), a dimostrazione di un interesse per le discipline legate ai lavori digitali paritetico tra uomini e donne. Oltre agli studenti in corso, hanno partecipato con entusiasmo anche molti neolaureati, che hanno raggiunto il 25% degli iscritti totali. Iscritti che provengono da più di 15 aree di studio diverse: economia e finanza (30%); ingegneria (13%); scienze umanistiche (9%); scienze della comunicazione (6%); scienze giuridiche (5%); marketing (5%); scienze politiche (3%) le principali.