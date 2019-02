San Valentino, 5 panchine speciali dove dire “Ti Amo”

Piazze che si vestono a festa per San Valentino, angolini romantici, panorami che anche nel silenzio valgono quanto una dichiarazione d’amore.

Abbiamo provato a raccogliere qualche consiglio per chi è alla ricerca del posto perfetto dove celebrare i propri sentimenti, per domani, ma non solo, perché sì è vero, gli innamorati festeggiano tutto l’anno e non soltanto il 14 febbraio.

Sesto Calende

LA PANCHINA SUL FIUME

A Sesto Calende per tutta la settimana di San Valentino vi aspetta un grande cuore rosso. È l’installazione che rende unica in questi giorni una panchina in riva al Ticino. La cornice perfetta per chi ama il San Valentino, nello spirito più classico, con cuori, fiori e cioccolatini e magari anche un selfie per immortalare il momento.

Azzate

LA PANCHINA SUL BELVEDERE

Niente frasi ad effetto, preferite un panorama che vi lasci senza parole? In provincia di “balconi magici” ce ne sono davvero tanti, ma il Belvedere di Azzate ha qualcosa di unico e dire romantico è poco.

Angera

LA PANCHINA DI CARAVAGGIO

Il vostro è un amore più Pop? In questo caso basta spostarsi ad Angera dove è possibile dirsi “Ti amo” sotto lo sguardo del fanciullo ispirato alla celebre opera di Michelangelo Merisi e realizzato su una grande parete dal maestro della bomboletta, Ravo. Si trova nel cuore del centro storico a metà di via Mario Greppi.

Cazzago Brabbia

LA PANCHINA ROSSA IN RIVA AL LAGO

Un luogo dal gusto un po’ rétro è a Cazzago Brabbia. Una panchina vista lago ridipinta di rosso, perfetta in ogni momento del giorno ma in particolare al tramonto.

Campo dei Fiori

LA PANCHINA DEL CAMPO DEI FIORI

Torniamo in tema “panorami spettacolari” con un altro classico del Varesotto, la panchina del Campo dei Fiori, luogo romantico per eccellenza che in notturna diventa una vera e propria meraviglia.