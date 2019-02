Per un amore grande ci vuole una panchina… grandissima

Panchine giganti dalle quali è possibile ammirare i vigneti delle Langhe e del Roero. Sono quelle che ci ha segnalato la nostra lettrice (e maestra della creatività) Barbara Parietti. In Piemonte se ne contano circa una sessantina, Barbara racconta la loro storia e rilancia: perché non realizzare qualcosa di simile anche nel Varesotto?

Carissimi amici di Varese News, ecco qualche informazione in più sulle “panchine giganti” che punteggiano le colline delle Langhe e del Roero e di cui vi invio qualche foto di quelle che ho visitato. L’idea delle panchine giganti e’ di Chris Bangle il famoso designer e architetto statunitense che da qualche anno di è trasferito nella borgata di Clavesana in provincia di Cuneo. Lì è stata costruita la prima panchina gigante ed ad ora se ne contano circa una sessantina, sparse soprattutto in Piemonte nella zona delle Langhe. Secondo il progetto di Chris Bangle “il cambio di prospettiva dato dalle dimensioni della panchina fa sentire chi vi siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo.. È una grande lezione nell’utilizzo dell’innovazione contestuale. Siamo così ossessionati dallo scoprire cose sempre nuove che spesso ci neghiamo l’interessante esperienza di sperimentare cose ben conosciute ma in un contesto diverso».

Le panchine possono essere costruite ovunque, ma seguendo le regole del Big Bench Project : principalmente devono essere costruite senza l’utilizzo di fondi pubblici ma con fondi o raccolte di privati e manodopera volontaria cittadini, devono essere posizionate in luoghi panoramici e liberamente accessibili al pubblico, i privati possono anche donare dei terreni a patto che poi adibiscano l’accesso a tutti quelli che vogliono visitare la panchina. Ci sono disegni e progetto, materiali e colori da rispettare. Immaginate quanti bei posti avremmo qui nella nostra provincia per costruire queste panchine?? Luoghi panoramici non mancano di sicuro… speriamo che qualche gruppo di persone voglia mettersi in gioco per far sì che anche il Varesotto entri a far parte di questo bellissimo progetto.

Io da parte mia se trovassi un gruppo di volontari che volessero proporre la costruzione della prima panchina Varesotta ne farei volentieri parte. L’esperienza di salire e sedersi su una panchina così grande che ti fa tornare per un attimo bambino, di fronte alla meraviglia dei paesaggi naturali è molto soddisfacente, ve l’assicuro!