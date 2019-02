Scocca l’ora dei playoff: i Mastini sfidano l’Appiano

Scattano questa sera i playoff della Italian Hockey League, il secondo livello nazionale per l’hockey su ghiaccio e i quarti di finale presentano per tutti i tifosi di Varese una splendida notizia: dopo sei anni sulla griglia che porta al titolo ci sono anche i Mastini. I gialloneri entrano nel tabellone da sfavoriti, settimi sugli otto posti disponibili, ma non per questo partono battuti.

La squadra di Massimo Da Rin è accoppiata – nei quarti di finale – all’Appiano, formazione di vaglia per questa categoria visto che lo scorso anno vinse il torneo battendo in finale il Milano, allora allenato dall’attuale coach dei Mastini e che in tutto vanta cinque titoli di Serie A2/B. Proprio lo stadio del ghiaccio di Appiano sarà teatro della prima sfida in programma questa sera – giovedì 28, ore 20,30 – passo d’esordio per una serie che potrà durare fino a cinque partite con l’eventuale “bella” in programma in Alto Adige.

La storia stagionale tra le due squadre non può far dormire sonni tranquilli ai Pirati: nei due incontri disputati nella prima fase (Varese e Appiano non si sono affrontate nella seconda parte del torneo), i Mastini hanno conquistato 4 punti contro i 2 degli avversari. All’andata fu sinfonia giallonera in via Albani, 5-1 nella gara d’esordio per Da Rin sulla panchina varesina; al ritorno la spuntarono i Pirati ma solo all’overtime dopo aver rimontato due reti nel finale dei regolamentari ai lombardi (4-3). Insomma, i precedenti permettono di guardare con fiducia a una serie che vede comunque favorita la squadra altoatesina: obiettivo dei Mastini è quella di dimostrare di poter giocare a questo livello. E se poi arrivasse anche una sorpresa a livello di punteggio, tanto meglio per tutti.

Il Varese si è qualificato ai playoff con un paio di turni di anticipo e ciò è servito per lo staff di Da Rin per preparare al meglio i quarti di finale. La squadra sta bene dal punto di vista fisico e ha lavorato anche davanti al video – più a lungo del solito – per individuare con precisione i punti di forza e quelli di debolezza dei Pirati. In linea teorica i Mastini sono tutti a disposizione, anche se Di Vincenzo ha un problema alla caviglia e difficilmente potrà essere in pista mentre Cesarini deve vedersela con la febbre; ci sarà invece Franchini pur con qualche acciacco, ma l’attaccante canadese è troppo importante nell’economia del gioco giallonero. Il primo comandamento, al di là dell’impostazione tecnica, sarà però quello della disciplina: concedere l’uomo in più ai Pirati, specie sul loro ghiaccio, equivale a un mezzo suicidio come si è visto nella gara valida per il girone di ritorno.

L’Appiano ha nel 29enne Tobias Ebner il principale punto di forza per quanto riguarda l’attacco, con i vari Unterkofler, Jaitner e Tombolato sempre pronti a colpire così come Emanuel Scelfo, difensore con il vizio del gol. E poi c’è l’espertissimo ceco Prochazka (41 anni come Perna), arrivato da poche settimane e subito in alto nelle statistiche dei marcatori. In porta ci sarà l’affidabile Simone Peiti. La partita sarà diretta dai signori Tirelli e De Col e si potrà ascoltare come di consueto su Radio Village. Domenica – 19,30 – è prevista Gara2 sul ghiaccio di via Albani. Poi martedì si tornerà ad Appiano. Eventuale gara 4 ancora a Varese (giovedì 7) e bella in Alto Adige domenica 10.