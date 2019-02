Una settimana calda prima della pioggia

Che tempo farà questa settimana? Ce lo dice il Centro Geofisico Prealpino che fa il punto della situazione parlando di “dominio anticiclonico sul Mediterraneo e l’Europa Centro-Occidentale. Correnti dai settori dai settori settentrionali raggiungono la regione Padano Alpina. Temperature in aumento con valori massimi oltre le medie del periodo“.

La situazione dunque porta a una settimana calda.

Per oggi, lunedì 25 febbraio “cielo sereno o poco nuvoloso con locali brinate all’alba. Asciutto. Sensibile aumento delle temperature con massime fino a 16°. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura in serata“.

Ma già domani, martedì è previsto clima “soleggiato al mattino poi passaggio di nubi alte. Asciutto. Temperature in aumento, oltre la media del periodo. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura nelle ore più fredde“; mercoledì “cielo sereno o poco nuvoloso. Asciutto. Temperature massime in aumento. Molto mite. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura nelle ore più fredde“.

La tendenza per il resto della settimana parla di “soleggiato al mattino e nel pomeriggio. In serata aumento della copertura nuvolosa e asciutto“ per giovedì 28 febbraio, mentre per venerdì primo di marzo il cielo sarà “nuvoloso con possibili piogge a metà giornata. In serata asciutto“.