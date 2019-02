Simboli nazisti sulla banconota da 5 euro

«Sieg Heil». E una svastica. La frase di lingua tedesca che letteralmente significa “saluto alla vittoria” veniva usata dai nazisti durante i raduni politici nella Germania hitleriana. E poi equel simbolo che di certo non ha bisogno di presentazioni.

È quanto figura su una banconota da 5 euro data come resto in un supermercato della provincia di Varese e finito nel portafogli di una signora che si è accorta solo in un secondo momento di cosa portasse in tasca.

Il simbolo, a tutti gli effetti , è stato realizzato con un timbro e un inchiostro di colore blu scuro.

DA DOVE ARRIVA? – Le autorità sono state avvisate e a quanto risulta, per ora, si tratterebbe di un caso isolato che però non deve far abbassare la guardia sull’accaduto.

Non risultano altre banconote del genere di cui la Digos di Varese abbia avuto contezza.

La frase, invece, viene tatuata con una certa frequenza fra le frange più estreme dei movimenti di chiara ispirazione neonazista.

Non è invece possibile risalire con precisione in quale Paese sia stata realizzata la scritta: ovunque, anche fuori dagli stati in cui è in vigore la moneta unica.

La realizzazione di timbri, poi, non è più appannaggio esclusivo di artigiani o aziende specializzate: è possibile scegliere on line la frase e il formato e farsi recapitare direttamente a casa il kit dotato di inchiostro.

COSA FARE – La cosa migliore da fare se capita di trovarsi in mano una banconota con simboli di questo genere è segnalarlo alle forze dell’ordine.

Poi ci si deve recare in banca, meglio presso il proprio istituto di credito, esibire la banconota e chiedere la sostituzione.

Il cassiere provvederà ad inserire la banconota nel plico dei “logorati“, cioè i soldi cartacei che sono rotti o presentano lacerazioni.

La sostituzione avverrà però solo nel caso in cui siano ben visibili i numeri di serie.