Il sindacato in piazza: il cambiamento siamo noi

Erano in tantissimi in piazza San Giovanni a Roma. Secondo i sindacati confederali almeno 200mila per richiamare il governo gialloverde sui temi del lavoro. I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato unitariamente per sostenere le proposte relative alla crescita, allo sviluppo ma soprattutto per chiedere all’esecutivo di aprire un confronto.

Sul palco di piazza San Giovanni sono intervenuti i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo concentrati nel sostenere sla piattaforma unitaria dei sindacato che rivendica giustizia sociale, centralità della persona e lavoro dignitoso. (Alla manifestazione di Roma era presente anche una delegazione del sindacato varesino, nella foto la Cgil di Varese)

Landini era alla sua prima “uscita” in piazza come nuovo segretario della Cgil al posto di Susanna Camusso. Con la sua oratoria appassionata, si è rivolto direttamente al governo, chiedendo all’esecutivo di «ascoltare la piazza e aprire un confronto» per rilanciare poi il ruolo del sindacato con una frase molto cara ai grillini: «Noi siamo il cambiamento». Cgil Cisl e Uil chiedono il cambiamento delle politiche del lavoro del Paese. Landini ha sottolineato la centralità degli investimenti perché «senza un piano straordinario di investimenti pubblici e privati non si creano posti di lavoro. L’esecutivo invece li ha ridotti, soprattutto per il Sud e per il mondo pubblico, e ha chiuso i cantieri».

Nella legge di stabilità, ha aggiunto, hanno messo «le poste per l’aumento dei salari nel pubblico impiego: stando a quelle cifre, l’incremento sarà di 14 euro lordi nei prossimi tre anni. Non si rendono conto che così facendo offendono se stessi e i lavoratori, non si rendono conto che il lavoro pubblico è cultura e assistenza alle persone, è diritto alla salute e inclusione sociale, è solidarietà e crescita del paese».

Cgil, Cisl e Uil hanno messo a punto una piattaforma unitaria, segno che l’unità sindacale è molto importante importante in questa fase. «Il governo ci deve ascoltare e aprire una vertenza – ha concluso Landini – In questa piazza noi stiamo seminando solidarietà, contro chi semina odio. Io penso che dopo una giornata come questa, chi governa ci debba ascoltare. Ma se non dovesse succedere, l’impegno che ci arriva da questa manifestazione, è che non dobbiamo fermarci. Andremo avanti, in ogni territorio del Paese, fino a quando avremo ottenuto ciò che chiediamo».