Sospese le ricerche dell’uomo scomparso nel Lago Maggiore

Alla fine del terzo giorno di lavoro, le squadre di soccorso hanno deciso di sospendere le operazioni di ricerca dell’uomo che nella sera di domenica si sarebbe buttato dal traghetto.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, che anche oggi hanno operato instancabilmente fino al tramonto, riprenderanno le ricerche quando emergeranno elementi utili per indirizzare meglio l’intervento dei soccorritori.

In questi tre giorni, infatti, è stata setacciata la sponda “magra” del Lago, nella zona che da Luino arriva fino a Laveno Mombello, cercando l’uomo, ma invano

Secondo gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine, un uomo di 53 anni, residente a Germignaga, potrebbe essersi buttato dal traghetto in corsa, intorno alle 18 di domenica. A dare l’allarme i familiari che non l’hanno visto rientrare a casa e che si sono rivolti ai Carabinieri di Laveno Mombello per denunciarne la scomparsa.

L’uomo avrebbe preso il traghetto da Laveno e lasciato i suoi effetti personali sul traghetto, accompagnati da un biglietto. Da qui le ricerche sulle acque del Verbano e il controllo delle telecamere dell’imbarcadero di Intra per intercettare, nel caso, i movimenti dell’uomo. Al momento non ci sono stati riscontri. Le operazioni di ricerca dell’uomo sono scattate lunedì mattina, concentrandosi con particolare attenzione nella zona dei pontili di entrambe le sponde.