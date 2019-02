Tumore alla mammella, 106 visite gratuite per la prevenzione in Comune

Sono state 106 le donne che hanno potuto usufruire gratuitamente di una visita senologica nelle sale del Comune di Albizzate predisposte per l’occasione nell’ambito della prevenzione del tumore alla mammella.

«Già all’apertura delle prenotazioni, curate con professionalità da Luisella Carini, si era intuito che il numero sarebbe stato rilevante – spiega dal Comune l’Assessore alle Pari Opportunità Eliana Brusa -, anche perché si tratta di un appuntamento annuale ormai consolidato, al quale le Albizzatesi rispondono con entusiasmo».

La buona riuscita di questo progetto è dovuto alla partecipazione coesa di diverse realtà che hanno collaborato con il Comune: in primis il Caos con la sua Presidente Adele Patrini un’icona della prevenzione che testimonia personalmente, la Pro Loco che si è occupata dell’organizzazione della mattinata assieme ad Avis e Aido, riuscendo a creare un ambiente accogliente, offrendo caffè, tisane biscotti ed intrattenendo i bambini che accompagnavano le mamme con giochi e disegni

Le visite che si sono protratte per oltre cinque ore e sono state effettuate dai medici del Centro di Senologia dell’Ospedale S.Antonio Abate di Gallarate diretto dalla Dottoressa Silvana Monetti: Dottoressa Luisa Giavarini, Dottor Luigi Seghezzi , Dottoressa Silvia Tenconi e Dottoressa Veronica Arlant

Più di 1000 donne all’anno si ammalano di tumore alla mammella in provincia di Varese; in Italia i nuovi casi annuali sono più di 50.000. Questo dato inquietante coincide con un dato molto rassicurante: la guarigione supera il 95% se la diagnosi è precoce. La letteratura affida all’anticipazione diagnostica la peculiarità della lotta al cancro nella profonda consapevolezza che l’attenzione alla salute esca dai confini scientifici per abbracciare un panorama più ampio dai risvolti culturali e sociali.