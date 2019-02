Un cappuccetto per uno, per ogni bambino

Secondo appuntamento domenica 10 febbraio alle ore 15 con le “Animazioni alla lettura per bambini” promosse dalla Biblioteca di Brebbia. Sarà come sempre l’attrice Betty Colombo ad accompagnare i bambini alla scoperta di “Un cappuccetto per uno”, piccolo spettacolo con albi illustrati e ispirato alla famosa fiaba tramandata dai Grimm.

Ma non solo. Peché c’è anche “A sbagliar le storie” di Gianni Rodari e poi tutti i cappuccetti di Munari: quello blu, che invece del bosco deve attraversare un mare insidioso, e Cappuccetto Bianco e tutti i cappuccetti che la fantasia suggerisce: la struttura fiabesca viene rispettata e riproposta cambiando i colori!

L’animazione alla lettura sarà ospitata dalla Biblioteca civica , in via Della Chiesa.

Partecipazione libera e gratuita.

Per maggiori informazioni 0332770283 (int. 8) oppure bibliobrebbia@comune.brebbia.va.