Una veglia di preghiera per Formigoni, in vista della decisione della Cassazione

A comunicarlo è il varesino Roby Ronza sulla Pagina Facebook “Veni Sancte Spiritus”: «Su iniziativa di un Comitato Amici di Roberto Formigoni, recentemente sorto in segno di vicinanza con l’ex-presidente della Lombardia in questo difficile frangente della sua vita, un momento di preghiera, cui tutti sono invitati, è in programma sabato 16 febbraio, nel santuario di Caravaggio (Bergamo). Ne sarà occasione la Messa pre-festiva celebrata con inizio alle ore 16, cui segue alle 16,45 la recita del Rosario».

Ronza, nell’annunciare l’iniziativa di sostegno, ricorda: «Non torno qui sulla sostanza dell’odissea giudiziaria di Roberto Formigoni: di nuovo c’è solo che la vicenda è giunta adesso alla fase dell’esame del ricorso in Corte di Cassazione».

Una veglia, quindi, in vista dei prossimi impegni processuali dell’ex Governatore della Lombardia, anche se gli organizzatori precisano: «Quello in programma sabato a Caravaggio è innanzitutto un gesto non di solidarietà politica bensì di solidarietà umana; o più precisamente un gesto di misericordia nel senso proprio e originario della parola».