Benecchi: «Ridaremo il pass alla giornalista»

A ventiquattro circa ore dal brutto episodio avvenuto allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno, la società Calcio Varese non ha ancora scritto una riga di scuse verso la giornalista Elisa Cascioli. Non una riga sul sito ufficiale, non una sui social societari. Come se nulla fosse accaduto. Solo le parole pubblicate ieri da Nando Vescusio – e riportate in calce al nostro articolo – sul proprio profilo privato di Facebook.

Il presidente del club biancorosso Claudio Benecchi però spiega: «Ieri sono arrivato allo stadio dopo l’accaduto e non ho potuto fare niente a riguardo. Da parte mia c’é la volontà di restituire il pass alla giornalista, cosa che farò personalmente nella giornata di oggi. La situazione societaria crea molte tensioni, credo si potesse gestire la questione con modalità differenti. Non sono stato io a dare l’ordine di togliere l’accredito alla giornalista».

Le parole dell’unico rappresentare della proprietà, oltre a sbugiardare quindi le azioni di censura messe in atto ieri, stridono con il comunicato pubblicato nel primo pomeriggio di lunedì 25 marzo, riguardante gli incassi della domenica. Non solo non compare mai la parola “scusa” – o sue declinazioni -, al contrario il titolo è “Non per elemosina, ma per dignità biancorossa”. Ovvio il riferimento al post della giornalista, fonte di tutta la questione, con la parola “elemosina”. Insomma, la toppa non arriva e il buco continua ad allargarsi.

Il Calcio Varese ha perso un’altra occasione per fare le cose nel modo giusto, perdendo ulteriore credibilità.