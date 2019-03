Botta e risposta di Fagioli con #SalvaviaRoma: “Siete 10 contro 40 mila”

«Sì, i cittadini si ascoltano. Ma siete in 10 contro 40 mila». Così lunedì sera prima dell’incontro di presentazione dei lavori di restauro realizzati all’interno della chiesa di San Francesco il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli ha risposto agli attivisti del gruppo #SalvaviaRoma che vista la presenza del Soprintendente Luca Rinaldi alla serata hanno organizzato un presidio.

Al centro la tutela dei sessanta bagolari del tratto di via Roma tra le intersezioni con via Guaragna e via Manzoni che l’Amministrazione vuole abbattere un realizzare la riqualificazione dell’arteria.

Dopo il grande presidio di una settimana fa ieri sera il gruppo di cittadini ha organizzato un’iniziativa in modo estemporaneo con una decina di persone che ha scritto lo slogan “Salva via Roma” con fogli A4. I manifestanti si sono schierati in piazza e non è mancato uno scambio di battute con Fagioli. «Coi cittadini si parla non li si saluta» ha urlato uno dei manifestanti.

«Signori sentite, ve l’abbiamo spiegata in conferenze stampa, in commissioni pubblica… più di così» ha replicato Fagioli dirigendosi all’interno della chiesa. «I cittadini si ascoltano» ha ribadito un’altra saronnese. E qui Fagioli è tornato sui suoi passi: «I cittadini si ascoltano, ma siete in dieci contro 40 mila». «Siamo in 1.600 che è un po’ diverso» rilancia la saronnese. «Sempre contro 40 mila» chiosa il primo cittadino che lascia definitivamente la piazza.