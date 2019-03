Una campionessa per la Saronno Servizi SSD

Una campionessa di livello internazionale accanto alla Saronno Servizi SSD, e viceversa. La società saronnese ha scelto la triatleta Annamaria Mazzetti, 30enne originaria di Magenta, quale atleta-ambasciatrice a cui affidare il proprio marchio.

Mazzetti è un nome di assoluto rilievo nell’ambito del triathlon, la disciplina sportiva che unisce nuoto, ciclismo e corsa podistica in un tutt’uno. Dodici volte campionessa d’Italia assoluta (quattro nell’Olimpico, 8 nello sprint), l’atleta che vive a Caronno Pertusella ha preso parte per due volte alle Olimpiadi – Londra e Rio de Janeiro – e vanta un oro in staffetta e diverse altre medaglie agli Europei di specialità. In passato, per affinare la propria preparazione, Annamaria ha svolto anche lunghi periodi di allenamento in Australia.

Da anni in Nazionale, Mazzetti è tesserata per le Fiamme Oro (il gruppo sportivo della Polizia di Stato) ma ha anche collaborato on il Friesian Team di Caronno Pertusella e nel 2018 è tornata a ottimi livelli dopo un periodo difficile legato ad alcuni problemi fisici. Due le medaglie colte in Coppa del Mondo nella passata stagione: argento a Wheiai, in Cina, e bronzo a Karlovy Vary in Repubblica Ceca.

L’accordo tra la Saronno Servizi e Annamaria Mazzetti prevede che l’atleta porti in gara, sul proprio costume, le insegne della società saronnese ma anche che la triatleta avrà a propria disposizione una corsia riservata della piscina di via Miola in occasione delle sue sedute di allenamento nel corso della settimana.

«I talenti devono essere esempio per tutti – spiega Katia Mantovani, amministratore unico di Saronno Servizi SSD – Siamo molto felici di poter sostenere con la Piscina di Saronno una campionessa internazionale come Annamaria e vogliamo aiutare i giovani ad emergere sostenendo i valori dello sport come disciplina di esempio anche per le nuove generazioni tanto digitali. Lo sport è fatica, impegno costante, e richiede concentrazione e grande ambizione».