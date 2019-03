Canto e incanto arrangiato, Nicola Pastori in Villa Ottolini Tosi

Sabato 23 marzo alle ore 17.00 per il secondo appuntamento di Primavera in Musica, Nicola Pastori sarà ospite dell’Associazione Musicale Rossini in Villa Ottolini-Tosi per presentare una lezione-concerto dal titolo “Canto e incanto arrangiato”.

Nicola Pastori è docente di chitarra acustica e elettrica della sezione pop/rock dell’Associazione Musicale Rossini. Ha tenuto numerosi concerti, seminari, lezioni-concerto e spiegherà il concetto di arrangiamento musicale in ambito pop-rock. In particolare dimostrerà come sia possibile arrangiare per sola chitarra acustica brani pop, rock e jazz impiegando particolari tecniche chitarristiche, nozioni di arrangiamento e di orchestrazione.

Offrirà al pubblico un’interessante occasione per provare a capire e ad ascoltare gli arrangiamenti musicali nel senso più ampio del termine.

www.nicolapastori.com

PRIMAVERA IN MUSICA “CANTO E INCANTO ARRANGIATO”

Lezione-concerto di Nicola Pastori

23 MARZO 2019, ore 17.00

Casa della Musica

Villa Ottolini-Tosi

Via Bellini 7- Busto Arsizio

Ingresso libero e gratuito.