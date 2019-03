Chiacchiere e dolci di Carnevale all’AgriMercato di San Cassano

Il Carnevale è più buono con i dolci a km zero! E saranno certamente speciali quelli che i produttori dell’AgriMercato di Campagna Amica di Induno Olona (in via Jamoretti, nel rione San Cassano) offriranno domani, sabato 2 marzo, a tutti i suoi visitatori, grandi e piccini.

«Non dimentichiamo che il Carnevale prende le mosse dalla tradizione della campagna – spiega Paolo Zanotti, presidente dell’Associazione interprovinciale AgriMercato – dove segnava il passaggio tra la stagione invernale e quella primaverile e l’inizio della semina nei campi, che doveva essere festeggiata senza risparmiarsi. Una volta in questo periodo si usava consumare tutti i prodotti della terra, non conservabili, in vista del digiuno quaresimale».

Secondo una recente indagine Coldiretti, un consumatore su tre (31%) prepara i dolci di carnevale rigorosamente in casa, mentre il 41% li acquista dal fornaio o dal pasticcere di fiducia, solo il 2% dichiara di acquistare prodotti commerciali già confezionati.

Le bancarelle del Mercato di Campagna Amica saranno a Induno Olona dalle 8.30 alle 13: si potranno acquistare prodotti di qualità a km zero e misurarsi con le ricette che gli imprenditori agricoli sapranno consigliare per utilizzare al meglio i prodotti di stagione dell’area prealpina.