Cimberio, impegno europeo senza l’infortunato Nava

Weekend austriaco in quel di Klosterneuburg per la Cimberio Varese di basket in carrozzina: la squadra di coach Fabio Bottini è infatti iscritta al concentramento di qualificazione di Eurolega 1 che darà accesso alle varie competizioni internazionali di questa disciplina.

L’avventura della Handicap Sport scatterà quest’oggi – venerdì 8 – con il derby italiano contro il Santa Lucia Roma ma il cammino dei biancorossi è già pesantemente segnato da una assenza eccellente, quella di Alessandro Nava, uno dei migliori giocatori varesini. (Nava nella foto in alto di Mario Bianchi)

Nava si è infatti fratturato il pollice sinistro nel corso dell’ultimo allenamento prima della partenza, un guaio che lo terrà fuori per alcune settimane e che lo costringerà a saltare anche il delicato match di campionato di sabato 16 contro Bergamo nella quale ci si giocherà l’ultimo posto in classifica di Serie A1.

Ormai però la Cimberio è alle porte di Vienna per affrontare un torneo che non concede sosta: ben quattro le partite da giocare in due giorni; oltre alle due italiane ci saranno i padroni di casa dei Sitting Bulls Interwetten, i russi del BasKi Kondrashin e i turchi del Rehab Marzeki. La prima classificata del girone accederà alle Final Eight di Eurolega 1 (in Gran Bretagna), la seconda alle finali di Eurolega 2 (a Macerata), la terza a quelle di Eurolega 3 (in Portogallo). Le partite molto ravvicinate saranno un ostacolo in più per la Cimberio che oltre a Nava ha perso per la stagione anche Roncari: l’obiettivo è comunque trovare almeno il terzo posto per proseguire una bella tradizione a livello internazionale.