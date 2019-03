Naturopata e psicologa dello sviluppo, Beatrice Castelli è autrice del libro “Crescere con i fiori di Bach” (Leone Verde editore) e sarà ospite di “Potere ai bambini” per la conferenza “Conoscere e gestire le emozioni del proprio bambino”, in programma sabato 6 aprile ore 16.30 nella sede della libreria di via Robbioni 39.

Obiettivo dell’incontro è “approfondire il ruolo delle emozioni nello sviluppo del bambino e fornire strumenti concreti per aiutare i propri figli a “fiorire” e a far sbocciare le loro risorse e potenzialità”. A tale scopo verranno illustrate alcune semplici strategie psicologiche da mettere in pratica nei momenti “difficili” e i rimedi floreali di Bach che aiutano a trasformare rapidamente le emozioni negative in positive.

Tra i temi affrontati anche il ruolo biologico e sociale delle emozioni, quelle positive e quelle negative e come le esprimono i bambini. E poi come usare i momenti difficili per aiutare i bambini a “fiorire”, le reazioni abituali dei genitori e perché non sono efficaci.

L’incontro è riservato agli adulti ed è consigliato ai genitori di bambini da 0 a 10 anni (i bambini non potranno partecipare).

La partecipazione è gratuita ma occorre riservare il proprio posto contattando la libreria: info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199