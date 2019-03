Di corsa in ospedale, ma nasce nell’auto guidata dal papà

Sarà che con il secondo figlio ci si fa prendere meno dall’ansia, sarà che i secondogeniti hanno una gran fretta di venire al mondo, resta il fatto che questa mattina, venerdì 1° marzo, una mamma non è riuscita a raggiungere l’ospedale Del Ponte ed ha partorito sul sedile della macchina, accudita dal marito.

Protagonisti della bella storia a lieto fine una coppia di stranieri. Tutto è accaduto in poche ore venerdì mattina attorno alle 6: la donna alla quale si erano già rotte le acque, è salita sull’auto e accompagnata dal marito si è diretta all’ospedale. Ma quando è arrivata la sua bimba era già nata. Le contrazioni durante il tragitto si sono fatte sempre più ravvicinate fino a costringere l’uomo ad accostare e ad aiutare la moglie nel parto. Poi tutti e tre sono arrivati in ospedale: lì i medici si sono presi cura di mamma e figlia che stanno bene, anche se la piccola è ricoverata in terapia intensiva ma solo per precauzione.