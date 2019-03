Debutta a Villa Cicogna l’associazione Valle del Ceresio e dintorni

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, nella bellissima cornice di Villa Cicogna Mozzoni, l’Associazione Valle del Ceresio e dintorni.

Nata nel luglio dell’anno scorso, «l’associazione -hanno spiegato i membri del consiglio direttivo – opera per la promozione delle attrattive turistiche, naturalistiche, storiche e gastronomiche dei territori di Valceresio, Valganna e Valmarchirolo, ma anche per il rilancio e il sostegno alle piccole imprese locali, oltre ad avere finalità sociali».

Claudia Migliari, la presidente in carica, il vicepresidente Andrea Saccucci, la segretaria Paola D’Agostino e i consiglieri Carlo Arioli, Patrizia Contini e Massimo Pinti, hanno spiegato che l’obiettivo è quello di dare vita ad una realtà sovracomunale, che oltre a portare aventi iniziative proprie lavori in collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio delle valli del Piambello, così come con le Pro loco e le Amministrazioni comunali.

Diverse le iniziative già attivate in questi mesi – dalle escursioni guidate alla scoperta del territorio della Valceresio, alla partecipazione a fiere e sagre, dalle cene sociali agli incontri divulgativi, senza dimenticare la raccolta fondi del progetto “Insieme per rinascere dal fuoco” che ha pemesso di raccogliere, attraverso i”salvadanai blu” dell’associazione, quasi 1.700 euro da destinare all’acquisto di attrezzature antincendio.

«Il nostro è un territorio molto bello, ricco di natura e di luoghi d’arte e di cultura – ha detto la presidente Claudia Migliari – Un territorio però “stretto” tra la grande città e la vicina Svizzera, che l’hanno un po’ “nascosto”. Crediamo sia giusto lavorare per scoprire e far scoprire tutte le cose belle e preziose delle nostre valli».

Tante le iniziative in programma per il 20129: un aperitivo “a quattro zampe” il prossimo 12 aprile; la presentazione di un libro con cena medievale il 27 aprile, e una gita alla scoperta della natura del Ceresio con escursione in battello, già programmata per il 26 maggio. Non mancheranno altre escursioni alla scoperta del territorio, incontri culturali e conferenze, momenti di formazione|/informazione e persino un concorso canino.

«Stiamo definendo date e programmi di tante altre iniziative – dicono i i componenti del direttivo – Invitiamo i cittadini del nostro territorio ad unirsi alle oltre 300 persone che si sono già associate e a partecipare alle iniziative dell’associazione, seguendoci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito.

A chi si associa – al costo di 5 euro l’anno – una tessera che dà diritto a sconti e agevolazioni in una rete di 63 tra partner, sponsor e fornitori dell’associazione.

Alla presentazione dell’associazione hanno partecipato anche il consigliere regionale Giacomo Cosentino e il vicepresidente della Comunità montana del Piambello Omar Algisi, insieme a rappresentanti dei comuni delle valli.