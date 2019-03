Duecento studenti a lezione di risparmio energetico

Una lezione decisamente diversa dal solito quella a cui venerdì 1° marzo hanno potuto assistere quasi 200 alunni delle scuole di Bisuschio in occasione di “M’illumino di meno“, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Amministrazione comunale, scuola e il gestore Acsm Agam hanno infatti collaborato per proporre agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola media una mattinata dedicata al tema “L’energia che scorre”, realizzata dall’associazione Pime onlus.

«Grazie alla grande disponibilità dell’ingegner Giovanni Chighine e della dottoressa Lidia Bassani di Acsm Agam abbiamo potuto proporre ai nostri ragazzi una mostra e un’interessante lezione tenuta dalla bravissima Valentina Sanpietro – spiega l’assessore all’ecologia Angelo Conti – Si è parlato di energia, delle fonti per produrla, di come entra nella nostra quotidianità e di come sia importante comprendere da dove viene ma soprattutto di come ognuno può e deve fare la sua parte per risparmiare energia. Una giornata davvero interessante e ben organizzata di cui anche i ragazzi sono stati entusiasti».

A tutti gli alunni è stato poi consegnato il decalogo di “M’illumino di meno” con le dieci regole per il risparmio energetico.