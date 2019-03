Elezioni, il primo ad uscire allo scoperto è Rocco Lardo

Rocco Lardo è stato il primo ad “uscire allo scoperto”: tra pochi mesi a Ternate si vota e lui sta lavorando per presentare una lista.

Ex poliziotto ora in pensione, Lardo vuole scendere in campo per impegnarsi nella comunità ternatese. «Ho lavorato per 35 anni in polizia – spiega il candidato in pectore – ed ora mi metto a disposizione dei ternatesi».

Fin dall’inizio ha voluto rendere manifesto il suo progetto: «dai primi di gennaio sto cercando di raccogliere la disponibilità delle persone necessarie alla composizione della lista. Ho voluto dirlo subito perché voglio lavorare con grande trasparenza: non ho ambizioni strane, semplicemente posso dedicare del tempo al mio Comune».

Ternate arriva alle elezioni dopo tre mandati consecutivi del sindaco uscente Enzo Grieco. Queste elezioni costituiranno, comunque vada, uno spartiacque nella storia politica del paese. «Io ho elogiato il sindaco Grieco perché credo che sia stato fatto un buon lavoro – spiega Lardo -. Credo anche che Ternate sia un paese che ha tutto: una tassazione bassa, una nuova area feste, edifici pubblici in ordine. Qui non va fatta la rivoluzione ma ci vuole tanta buona volontà per mantenere quello che abbiamo, continuare i progetti iniziati e, soprattutto, rivitalizzare le associazioni del paese. Molte, purtroppo, faticano ad affrontare il ricambio generazionale e tante manifestazioni ed eventi stanno andando a morire. È importante dare uno stimolo per evitare che accada».

Il progetto politico di Lardo vuole essere completamente di carattere civico: «non ci saranno partiti e, anzi, sono anche in contatto con l’altra persona che si sta organizzando per una lista perché voglio che sia chiaro che sarà una competizione sana nell’interesse del paese. Chiunque vinca io sarà un interlocutore. Intanto per ora ho la disponibilità di metà della squadra ma entro fine aprile saremo pronti per la campagna elettorale».