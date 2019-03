Fiamme nella notte in una casa di via della Gesiola

Vigili del fuoco al lavoro ad Orino questa sera, mercoledì 6 marzo, per un incendio scoppiato in un’abitazione in via della Gesiola.

Le fiamme sono divampate attorno alle 21,30 dal tetto dell’abitazione, pare per l’incendio di una canna fumaria.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco di Varese, del distaccamento di Luino e del corpo volontari di Laveno Mombello.

Al momento non si segnalano feriti o intossicati.